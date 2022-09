SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Demi Lovato, 30, anunciou, nesta quarta-feira (14), que pretende se aposentar dos palcos. A notícia devastadora aos fãs da artista engrossou o número de famosos que decidiram se afastar das telas ou da música desde o início do ano. Entre eles estão os atores Bruce Willis, Steve Martin e Jim Carrey.

No caso de Demi Lovato, o anúncio foi feito por suas redes sociais, onde disse que está "doente para c...ralho, não consigo sair da cama. Não consigo mais fazer isso, essa próxima turnê será minha última. Eu amo e agradeço a todos vocês". A turnê a que ela se refere seria a "Holy Fvck", com repertório baseado em seu último álbum homônimo.

De acordo com o site Deadline, a artista ainda postou outra série de stories em que dizia: "vou passar por isso por vocês, pessoal. Precisarei de ajuda para cantar, então cantem alto para mim". E numa foto nos bastidores, a cantora ainda escreveu "eu praticamente não tenho voz, então vou apontar muito o microfone para a plateia esta noite."

Outros casos de aposentadoria anunciados recentemente também tiveram problemas de saúde como motivação, como com Bruce Willis, 67, que foi diagnosticado com afasia, condição neurodegenerativa que prejudica a comunicação, e o cartunista Angeli, 65, que também está com a mesma doença

Também estão na lista os atores Robert Redford, Steve Martin e Jim Carrey. "Nunca digo nunca, mas concluí que este é o fim em termos de atuação, e que agora caminho para a aposentadoria, pois tenho atuado desde os 21 anos", disse Redford, que deixou aberta a possibilidade de continuar a trabalhar como diretor.

Steve Martin se afastará das telonas após a conclusão da série "Only Murders in the Building", da Star Plus. "Não vou para procurar outros filmes. Eu não quero fazer participações especiais e isso é, estranhamente, o fim", disse à revista Hollywood Reporter. Já Jim Carrey, afirmou que que já teve "o bastante". "Fiz o bastante. Já sou o bastante". Por isso não deve fazer novos filmes até "Sonic 2: O Filme".

Na música, Daddy Yankee, 45, famoso pelos hits "Gasolina" e "Yo Voy", anunciou em março, através de um vídeo em seu Instagram, que também vai se aposentar. "Esta carreira foi uma maratona e, finalmente, vejo a linha de chegada. Agora irei desfrutar tudo o que vocês me deram", disse ele.