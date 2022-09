SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - André Gonçalves, 46, comemorou a liberdade com um passeio romântico com Danielle Winits, 48. Os dois almoçaram em um restaurante no Leblon (zona sul do Rio), trocaram beijos na calçada e posaram para paparazzi, algo que não acontecia havia alguns meses, já que o ator estava em prisão domiciliar.

Gonçalves ficou 60 dias em casa, sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. O aparelho foi retirado no último dia 6 e, desde então, ele passou a fazer panfletagem nas ruas de sua campanha a deputado estadual pelo Partido Verde.

A prisão do ator foi decorrente de dívidas relativas à pensão alimentícia da filha Valentina, 18, do casamento com Cynthia Benini, 49. Em julho, ele chegou a passar uma noite em uma cadeia pública na zona norte do Rio de Janeiro.

A filha mais velha do ator -Manuela, 23, do relacionamento com Tereza Seiblitz-, também cobra na Justiça uma dívida pelo mesmo motivo. Gonçalves também é pai de Pedro, 20, fruto da relação com Myrian Rios, 63.

Na ocasião da retirada da tornozeleira, Gonçalves afirmou ao jornal O Globo que havia fechado um acordo para pagamento da dívida com a filha mais velha e que estava em vias de fazer o mesmo com a mais nova. No entanto, Tereza Seiblitz disse ao jornal que o ator ainda não havia pago o que devia.