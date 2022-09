SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Memorial do Holocausto em São Paulo homenageará, nesta quinta (15), o diretor Jayme Monjardim pela "sensibilidade" e "dedicação" com que ele retratou a história do Holocausto em seus trabalhos na TV e no cinema.

Monjardim é o responsável pela série "Passaporte para a Liberdade", exibida na Globo no fim de 2021, que narrou o apoio de Aracy de Carvalho, que viria a se tornar Aracy Guimarães Rosa, mulher do escritor de "Grande Sertão: Veredas", a judeus na Alemanha nazista.

É do diretor também o filme "Olga" (2004), que retrata a vida da líder comunista Olga Benário Prestes (1908-1942).

O evento é uma realização do Memorial do Holocausto com apoio da Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), Consulado Geral de Israel e Confederação Israelita do Brasil (Conib).