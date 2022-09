SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não passaram nem 24 horas da estreia de A Fazenda (Record) e a advogada Deolane Bezerra já rendeu memes nas redes sociais devido aos barracos, troca de farpas com outros participantes e frases de efeito no reality.

Entre as frases da advogada que viralizaram estão: "Eu causo desde quando cheguei ao mundo"; "Gosto de briga? Não, mas se eu entrar, eu não saio"; "Amigo de todo mundo não é amigo de ninguém"; "Não tenho paciência com homem sem vergonha".

Deolane também já declarou guerra ao empresário Shayan Haghbin após ele a chamar de manipuladora e acusá-la de ter formado alianças com outros participantes antes da entrar no reality. Irritada com a acusação, ela chamou o empresário de "babaca", "falso" e "cafajeste".

A advogada não deixou o desafeto em paz nem quando ele aproveitava uma noite de pizza com outros peões -prêmio de uma dinâmica do jogo. Deolane começou a falar alto que se quisesse iria comer pizza para causar punição na casa. Em seguida, ela provocou Shayan: "Come a pizza, babaca".

Por outro lado, Deolane ficou muito próxima de Tiago, ex-padrasto de Neymar, e tem apoiado o peão no jogo. Nesta quarta-feira (14), ele começou a chorar e ameaçou deixar o reality após ser chamado de "Neydrasto". Na tentativa de acalmar o peão, Deolane soltou a pérola: "Thomaz [Costa] é o ex da Larissa Manoela para o resto da vida."

No Twiter, muitos internautas saíram em defesa da advogada, disseram que ela está entregando entretenimento e que será a vencedora do reality. Outros usuários a rede social disseram que se a peoa for eliminada poderá ver a vitória nas eleições do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) -ela declarou apoio público ao candidato.

"Se a Deolane for eliminada ela pelo menos vai usufruir da vitória do Lula. O soco na Deborah que vai ter que sair do Brasil fugida junto com a família Bolsonaro", escreveu um internauta sobre um vídeo antigo de Deborah emocionada com Jair Bolsonaro (PL) em primeiro lugar nas pesquisas nas últimas eleições.

"Deolane foi para A Fazenda para ser ela, não vai abaixar a cabeça para macho, não vai deixar de falar o que pensa, não vai fazer média para agradar ninguém, ou seja, vai ser odiada porque a galera gosta de quem se vitimiza", escreveu outra usuária da rede social.