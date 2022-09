SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Casa Mário de Andrade, localizada na capital paulista, vai passar por obras de ampliação e readequação, que devem ser iniciadas na próxima semana. O Governo de São Paulo vai financiar e destinar R$ 7,3 milhões para o projeto.

A instituição é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. O anúncio será feito na quinta-feira (15).

A reforma vai incorporar as duas residências ao lado da casa, que pertenceram à família do escritor, ao imóvel original, que foi projetado por Oscar Americano no início da década de 1920.

Com as adições, o museu dobrará de espaço.