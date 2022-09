SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Domênica Dias, filha do rapper Mano Brown, e seu namorado, o ator Danilo Mesquita, alegam terem sido ofendidos e agredidos na plateia do Rock in Rio. Na noite desta quarta-feira (14), ambos soltaram um comunicado a respeito do ocorrido depois de alguns vídeos deles no meio de uma confusão viralizarem.

De acordo com o relato, eles estávamos na pista assistindo a um show quando um casal visivelmente alterado se instalou na frente deles e começou a esbarrar, pisar no pé de Domênica e a empurrar. Sem querer entrar em briga, Danilo a abraçou para impedir que ocorressem outros tipos de provocações, mas não deu certo.

Então, segundo o relato do casal, a mulher que os provocava perguntou por qual motivo eles estavam encostando nela. "Neste momento, o homem que a acompanhava, covardemente, deu um soco no rosto do Danilo. De forma instintiva, eu tentei reagir à agressão e fui atingida no olho. Em seguida, o casal sumiu no meio da multidão", conta Domênica em suas redes sociais.

"É inadmissível que, no momento mágico em que mulheres pretas ocupam um palco, outra mulher preta sofra agressões gratuitas a poucos metros do palco e ainda seja obrigada a ouvir recriminação por ter se defendido de atitude racista", encerrou a atriz.