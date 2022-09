Gisele Bündchen, 42, e Tom Brady, 45, estariam passando por um momento complicado na vida do casal. De acordo com fontes da CNN, os dois estão vivendo separadamente.

A modelo e o jogador de futebol americano, sete vezes campeão do Super Bowl e que atualmente joga pelo Tampa Bay Buccaneers, têm lidado com problemas conjugais, segundo informou uma fonte próxima ao casal.

Em entrevista à revista Elle publicada nesta semana, Gisele afirmou que se preocupava com o retorno do marido ao campo após um breve tempo de aposentadoria, em fevereiro deste ano. Brady havia confirmado sua saída da NFL, mas depois voltou atrás na sua decisão.

"Obviamente tenho minhas preocupações. É um esporte muito violento e eu tenho meus filhos, e gostaria que ele fosse mais presente", disse ela para a publicação.

"Eu definitivamente tive essas conversas com ele várias vezes. Mas, no final das contas, sinto que todos temos que tomar decisões que funcionem para cada um de nós. Ele precisa seguir o caminho de sua felicidade também", continuou ela.

Gisele se afastou das passarelas para cuidar de sua família, e diz que é "muito grata" por ter conseguido "realmente moldar quem eles são como pessoas". "Sou muito realizada nesse sentido, como esposa e como mãe", disse ela.

Em agosto, o jogador de futebol americano tirou uma licença de 11 dias dos treinamentos para "lidar com coisas pessoais", de acordo com seu técnico Todd Bowles.

No podcast "Let's Go!", em que divide a apresentação com Jim Gray, Brady destacou o impacto das décadas de jogo na NFL em sua vida.

"Não tenho um Natal há 23 anos e não tenho um Dia de Ação de Graças há 23 anos. Não comemorei aniversários com pessoas que me importam, que nasceram de agosto a final de janeiro. E não posso ir a funerais ou em casamentos", disse Brady a Gray.

Brady ainda acrescentou: "Acho que chega um ponto em sua vida em que você diz: 'Sabe de uma coisa? Já estou cheio e é tempo suficiente para continuar, de evoluir para outras fases da vida".

RUMORES

A crise conjugal foi divulgada após a brasileira ter deixado a casa da família, na Flórida, nos Estados Unidos, para passar uma temporada na Costa Rica após algumas discussões acaloradas com o marido, segundo o site americano Page Six.

A publicação relatou que pessoas próximas ao casal confirmaram que Gisele e Tom estão brigados. O motivo do desentendimento do casal teria sido a decisão dele em desistir da aposentadoria para jogar por mais um ano pelo time de futebol americano Tampa Bay Bucaneers.

"Eles têm um relacionamento ardente. Gisele é um pouco cabeça quente - ela tem aquele calor brasileiro!", relatou uma das fonte da publicação.

"Todo mundo tem diferentes situações pelas quais está passando... Todos temos desafios únicos em novas vidas. Tenho 45 anos e tem muita coisa acontecendo", afirmou ele, em contato com a imprensa após um jogo.

Casados em 2009, Gisele e Tom são pais de Benjamin, de 14, e Vivian, de 9. Além disso, o astro é pai de Jack (15 anos), do relacionamento com Bridget Moynahan.