SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde que o nome de Jade Picon, 20, veio à tona como parte do elenco de "Travessia" (Globo) a influenciadora sabia que a novidade daria o que falar. "Já imaginava que esse burburinho aconteceria, vai ter sempre gente falando bem e mal, mas estou acostumada desde os 12 anos, quando surgi na internet", afirmou a atriz em papo com a imprensa na manhã desta quinta-feira (15).

Porém, nunca passou pela cabeça dela se abater com o que é dito. "Jamais descartaria essa oportunidade, a maior da minha vida toda. Respeito a profissão, mas as pessoas vão ter que esperar para ver. Críticas não vão evitar que eu viva o meu sonho", emenda. Na história de Gloria Perez, Jade atua como Chiara, menina mimada e manipuladora que se apaixonará por Ari (Chay Suede).

Para ela, o primeiro desafio na função é agradar a autora e o diretor Mauro Mendonça Filho, pessoas responsáveis por idealizar o projeto e que deram a chance mais importante de sua vida. Só depois que vem o feedback do público. "Agora lido com outro tipo de pressão numa dimensão muito maior, mas não me paralisa ou me dá medo. Tenho me sentido acolhida por todos."

Apesar de ter tido de lidar com críticas, Jade sempre viu no próprio elenco um grande admirador: o ator Humberto Martins, que em "Travessia" interpreta Guerra, pai de Chiara. "Construí essa relação com ela logo na segunda preparação e me surpreendi, comecei a amá-la como filha. A Jade é prodígio, trabalhei com várias atrizes novinhas e, não criticando, mas já comparando, a Jade tem algo a mais que não só ego e vaidade. Parece ter dez anos de carreira", opina o ator.

Mas o dia a dia de Jade na emissora não se resume a estudar e interpretar a personagem Chiara, mas a entender como ela pode se refletir no público. A ideia da atriz e da direção da trama é criar novas tendências de roupa e maquiagem que vão além do set de filmagens. A personagem, bastante vaidosa, sempre aparecerá com algo novo e marcante em qualquer situação, algo comum à própria intérprete.

"Para as roupas, nós estamos fazendo ainda uma construção e alguns testes. É um objetivo nosso lançar moda, sim, acho bacana. Aliás, a própria Globo tem produção própria de confecção de vestuário. Será legal ver a força da novela refletida nesses itens", comenta Jade.