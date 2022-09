SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O militar Lucas Souza, 21, marido de Jojo Todynho, 25, não gostou da piada de mau gosto que o humorista Nego Di, 28, fez sobre a foto da cantora na capa da revista Glamour. No ensaio fotográfico, ela incorpora uma sereia usando como referência o novo filme "A Pequena Sereia", no qual a atriz que interpreta Ariel é negra.

Nego Di publicou um vídeo nas redes sociais ironizando a foto de Jojo. " Por que o brasileiro faz assim e mistura todas as histórias? Tá todo mundo aí, a pequena Sereia, Pinóquio, Gepeto. Não estão vendo? Está todo mundo aí, ela engoliu todo mundo", disse o humorista.

Souza postou uma série de vídeos no stories do Instagram dizendo que Nego Di não fez piada com Jojo. "Foi gordofóbico e preconceituoso", disse o militar.. Ele denunciou o humorista nas redes sociais por bullying e preconceito e pediu para os internautas fazerem o mesmo para derrubar o perfil. "Tem que cancelar, ser cancelado", disse o marido de Jojo.

O militar falou que a cantora está linda na capa da revista e que não vai aceitar deboche com o corpo da mulher. "Foi uma das fotos mais lindas que ela [Jojo] fez. Mostrando o corpo real de uma mulher que representa mulheres brasileiras", disse Souza.

Desde que Jojo se casou com o militar tem sido alvo de preconceito. A cantora já foi às redes sociais rebater acusações de que Souza se casou por interesse e que ela banca o marido. "Eu vou refrescar a memória das pessoas. Meu marido é oficial do exército. Meu marido cursa duas faculdades", disse Jojo em vídeo publicado nas redes, em julho deste ano.