SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo e dançarina Bia Miranda é a 21º peoa a entrar em A Fazenda 4 (Record). Em uma votação acirrada, neta de Gretchen conquistou a vaga no reality com 36,65% dos votos, superando Claudia Baronesa que ficou com 36,54% da preferência do público. O ex-jogador de futebol André Santos ficou com 6,24%, o funkeiro MC Créu teve 19,01% e a modelo Suzi Sassaki recebeu 1,56%.

Bia entrou na sede da fazenda nesta quinta-feira (15) surpreendendo os peões que estavam sentados no sofá. Ela foi recebida com aplausos e abraços pelos outros participantes, exceto por Ingrid Ohara que não gostou de ver a modelo após ser chamada por ela de "desumilde" em uma dinâmica no paiol, que foi vista pelos peões na sede.

Depois de quase todos os peões cumprimentarem Bia, Ingrid se aproximou da nova peoa deu um beijo no rosto e falou: "Você nem me conhece e está falando mal de mim". A neta não rebateu a provocação e continuou conversando com os outros participantes.

Antes de anunciar que Bia está imune nesta primeira semana de jogo, Adriane perguntou para os peões quem acreditava que ela subiria do paiol para a sede da fazenda. Apenas Deolane Bezerra levantou a mão e disse que acreditava que a peoa ou a mãe de MC Gui entraria no reality. "Recentemente o nome dela foi muito bem veiculado", explicou a Deolane.

Com a intenção de colocar mais fogo no feno, Galisteu perguntou para Ingrid porque ela fez cara feia quando Bia entrou na casa. "Ela não sabe nada da minha história e me chama de desumilde", explicou a peoa.