SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deolane Bezerra comentou seu jeito "explosivo" na tarde desta sexta-feira (16) em "A Fazenda 14" (RecordTV). A advogada, que vem tretando com Deborah e Shayan, frisou que essa é sua personalidade. Ela ainda afirmou seus objetivos no reality show e disse que ganha o valor do prêmio em duas semanas.

No quarto, conversando com Barbara, Deolane lembrou o clima tenso de ontem: "Eu falei pra Pétala: 'Acho até você sair de perto de mim, porque eu sou muito encrenqueira e vai acabar te fazendo mal'. Ela falou: 'Amiga, a briga era minha e você foi comprar'. Porque quem é amigo meu, eu vou até o final. E eu falo tudo alto, pra todo mundo ouvir. Eu sou assim. Jesus não agradou ninguém, eu sou agradar?".

Ela continuou, ressaltando que não se apegou às coisas de fora do programa: "Quando eu estava lá fora, meus ADMs queriam fazer uma lista com todo mundo aqui, pra falar defeitos e qualidades. Eu falei: 'Não quero, quero viver lá dentro'. Mas não tem como, quando você briga com uma pessoa, não se apegar a algo que ela fez lá fora. Até porque o povo tem um tratamento diferenciado comigo aqui pelo o que sou lá fora. Mas tenha certeza que eu sei cada tipo de pessoa".

"Aqui, todo mundo quer a mesma coisa: engajamento, marcas, comercial, almeja televisão. Se eu estivesse aqui só por R$ 1,5 milhão, eu não teria vindo. Eu ganho R$ 1,5 milhão em duas semanas!", disse.