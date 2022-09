SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma drag queen de 25 anos morreu durante sua apresentação em um bar no estado americano da Pensilvânia, nos Estados Unidos, na noite de segunda-feira (12). Valencia Prime, que era conhecida como "A diva da dança plus size da Filadélfia", desmaiou de repente na performance.

A artista se apresentava no Tabu Lounge and Sports Bar, quando desmaiou em cima do palco. O socorro foi chamado por volta das 23h15, mas pouco tempo depois declaram a morte de Valencia.

De acordo com informações divulgadas pelo TMZ, o Gabinete do Médico Legal da Filadélfia determinou a causa da morte como sendo doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade.

A mãe da drag queen, Christiana Marcus-McRae, afirmou não acreditar na perda de Valencia. "25 anos atrás, 2 de abril às 19h58, dei à luz minha segunda filha e hoje estou fazendo os preparativos para o funeral?", lamentou.

Em um comunicado, o bar onde a drag queen se apresentava lastimou a morte da artista. "A perda de uma estrela muito brilhante e em ascensão na comunidade artística e uma pessoa que sempre foi cheia de amor e positividade. Dizemos adeus ao Valencia Prime, mas não vamos esquecer a luz que você trouxe para o palco", disse.

O estabelecimento também afirmou que está conversando com a família da drag queen sobre realizar em breve um show como forma de homenagem.

A morte de Valencia chocou a comunidade LGBTQIAPN+ da cidade, que repercutiu nas redes sociais a perda e manifestou o luto. "Eu me diverti muito trabalhando com Valencia e realmente sentirei falta dela", desabafou Timaree Leigh, educadora sexual e performer, em entrevista ao canal NBC News.

"Ela era talentosa, divertida, gentil e trazia uma energia muito boa. Sua perda é devastadora para toda uma cena de pessoas que ela influenciou e inspirou. Esta comunidade sofreu muitas perdas nos últimos anos. Valencia Prime era um talento e uma pessoa encantadora. Descanse no poder, querida", completou.

A drag queen Aloe Vera foi outra pessoa a se manifestar sobre a morte de Valencia. "Você é e sempre será minha luz. Eu gostaria de saber como continuar sem você. Eu gostaria de saber como inspirar outros que estão sofrendo agora? mas um pedaço da minha alma foi tirado de mim e estou lutando para me levantar do chão sem você. Eu te amo com tudo em meu coração Valencia. Descanse no poder", disse Aloe, que costumava se apresentar com a drag queen.

Outra drag queen Brittany Lynn também desabafou sobre a perda de Valencia: "Você fará muita falta... continue girando, senhora", escreveu.