SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Quem não rezou a novena de Dona Canô", diz o trecho da música "Reconvexo", composta pelo filho Caetano Veloso, e postada nas redes sociais pela filha Maria Bethânia e internautas recordando que se Dona Canô estivesse viva completaria 115 anos, nesta sexta-feira (16).

Caetano compartilhou várias fotos com a mãe no Instagram lembrando que hoje é aniversário de nascimento da matriarca da família Veloso. Na legenda das fotos, o cantor disse que a mãe viveu lúcida até os 105 anos, que era uma mulher excepcional e, junto do seu pai, formou um casal único em sua cidade, Santo Amaro da Purificação (BA) -onde era mais importante que os filhos famosos e recebia homenagens dos moradores da cidade no dia do aniversário.

"Sempre juntos, sentados à mesma cabeceira da mesa, nunca brigando, eram admirados pelos santamarenses. Sem a sabedoria dela (e sua alegria) nós, seus filhos, não seríamos o que conseguimos nos tornar. Celebro com saudade, mas com alegria sua lembrança", escreveu o cantor.

Maria Bethânia compartilhou um vídeo no Instagram de uma reportagem especial sobre a morte da mãe, a quem chamou carinhosamente de "Canozinha" na legenda, lembrando que ela faria 115 anos. "Quem não rezou a novena de dona Canô", escreveu Betânia. "Hoje é dia de festa no céu! Hoje é dia de festa nos nossos corações", completou

A cantora Vanessa da Mata comentou a postagem de Bethânia dizendo que esteve com Dona Canô quando ela completou 103 anos. "Amo tanto! Pude estar perto dela e o dengo que era quando falava. Levei um anjo lindo de presente de Portugal", disse. "Engraçada poeta e carinhosa! Amor e amor e amor", acrescentou Vanessa.

Paula Lavigne, esposa de Caetano, também homenageou a sogra compartilhando um vídeo da matriarca reunida com a família em um almoço em Santo Amaro da Purificação. Nas imagens, ela aparece recebendo o carinho de um dos netos, cantando brindando a mesa. "Hoje Dona Canô completaria 115 anos! Muitas saudades dela!", escreveu Lavigne.

No Twitter, vários internautas lembraram da mãe de Caetano e Bethânia. "Vou descartar quem não rezou a novena de Dona Canô. A mulher que nos presenteou com Maria Bethânia e Caetano Veloso. Dona Canô completaria 115 anos hoje", escreveu uma internauta.

"Única coisa que eu tenho certeza é que Dona Canô foi a mulher mais generosa que já existiu!", publicou uma usuária da rede social. Outro internauta compartilhou um meme da mãe de Caetano e a rainha Elizabeth: "Dona Canô foi maior e melhor que Betinha -a thread com fatos."