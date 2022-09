SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador e comediante Whindersson Nunes mostrou em suas redes que está preparando um presente muito especial para alguns fãs.

Whindersson compartilhou em seu Instagram momentos em que compra alguns tênis Jordan, com a intenção de jogar para a plateia que acompanhará seu show em Teresina, no Piauí, de onde veio o humorista. ""Jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia" é o que o que diz Emicida", falou ele na legenda. No total, Whindersson gastou R$60.900 reais nos tênis de marca.

Não será a primeira vez que Whindersson fará uma 'chuva de Jordan'. Em seu show no Rock in Rio, o comediante fez a mesma coisa. Ele levou seu projeto musical, no qual se apresenta como Lil Whind, para o palco Sunset.

O show que Whindersson fará em sua terra natal acontecerá no domingo, dia 18, no Festival Girassol. O evento também terá a presença de Emicida, Alceu Valença e Duda Beat.