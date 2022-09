RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Primeira festa de A Fazenda 14 já teve confusão. Tudo por causa da bebida liberada no reality rural da Record e quem esteve no centro das atenções foi Tiago Ramos. Na madrugada deste sábado (17), o modelo discutiu feio com Thomaz Costa e provocou uma grande confusão entre os peões na sede de Itapecerica da Serra. Depois do episódio, ele ameaçou sair do programa.

A briga começou após Alex Gallete e Tiago consumirem bebida alcoólica já dentro da mansão. Irritado, Thomaz sugeriu que os dois seriam culpados por um possível punição da direção do reality ao grupo. O ator ainda falou que ex-padrasto de Neymar não sabia beber. Tiago ficou irritado com a acusação e mandou: "Onde você estiver, eu não vou estar mais junto".

Os dois continuaram batendo boca na cozinha. Até que Tiago sugeriu que sabia detalhes da vida íntima de Thomaz. "Eu sei que tu beija [homens] mesmo, é melhor ficar em off". O ator não gostou e partiu para cima do colega de confinamento e os outros peões tiveram que colocar panos quentes na situação.

Tiago desapareceu por alguns minutos e retornou para o quarto dizendo que havia pedido para sair da atração. "Você sabe do seu sonho, um dia de cada vez", aconselhou Ingrid Ohara. "Se eles não abrirem, eu vou embora", disparou. Vini, Bruno e Kerline ainda tentaram evitar a situação. Ele, no entanto, manteve sua decisão e reforçou o pedido para sair.

"Eu não quero mais ficar, vocês podem respeitar isso? Eu não quero mais ficar, então não quero que cogitem mais essa palavra. Eu quero ir embora, mano", afirmou. Até o momento da publicação desta reportagem, a produção de A Fazenda 14 ainda não tinha chamado Tiago Ramos para sair do reality.