RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Flagrada chorando enquanto falava ao celular em Nova York com o marido, Tom Brady, 45, Gisele Bündchen parece estar mesmo vivendo uma crise conjugal sem precedentes. O atleta e a ex-modelo estão vivendo em casas separadas e, segundo a CNN americana, já começam a falar em um divórcio formal -o que inclui uma preocupação extra: a divisão da fortuna.

O site Celebrity Net Worth divulgou que o casal possui um patrimônio de mais de US$ 650 milhões, o equivalente a R$ 3,4 bilhões. A fortuna de cada um é a seguinte: Tom Brady acumula US$ 250 milhões (R$ 1,3 bilhão) e Gisele, ainda segundo o site, US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões).

O relacionamento entre os dois teria desandado de vez depois que Brady desistiu de se aposentar dos campos de futebol americano. Gisele teria ficado magoada porque ela, sim, teria deixado sua carreira praticamente de lado para ficar mais tempo com a família. Ele teria prometido fazer o mesmo mas voltou atrás. Bündchen, 42, e Brady, 45, têm dois filhos: Benjamin, 12, e Vivian, 9. O atleta (ou ex-atleta?) também é pai também de Jack, 15 anos, de um relacionamento anterior.