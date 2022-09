RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A entrada de Bia Miranda em A Fazenda 14 trouxe mais problemas para a família de Gretchen. Jenny, a mãe da peoa da atual edição do reality rural da Record, detonou os parentes após descobrir o envolvimento da cantora e o empresário na entrada da filha na atração. Em conversa com Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, a jovem contou que a intérprete de "Conga, Conga, Conga" até teria emprestado o agente para cuidar de sua carreira.

"Já estava desconfiada, mas eu não tinha provas. Como eu disse, a Bia é ainda uma menina e está vivendo uma experiência única na vida dela. Acabaram com a minha vida, fui ameaçada e até desvinculada de uma família. Agora, a minha filha fala que foi a avó quem a ajudou a entrar na Fazenda e ainda colocou o empresário? Meu Deus", começou a influenciadora.

Jenny relembrou a reviravolta em sua vida após a repercussão de um affair entre Bia e o ex-jogador Adriano Imperador no final de agosto. Na época, as duas brigaram em público e, segundo a agora peoa, o romance não era surpresa para a mãe. Bia, 18, ainda acusou Jenny de "interesseira". "Ela sabia e brigou comigo, porque quem quis ficar com ele para ter fama e dinheiro", disparou a jovem, que venceu a votação do Paiol e se tornou o 21º participante de A Fazenda 14.

"Do nada a Bia se virou contra mim, começou a me detonar no Instagram, se transformou em uma pessoa que eu desconheço. Não estou tentando prejudicar minha filha na Fazenda nem no jogo dela, mas vazou esse conversa com a Deolane onde ela mostra que a avó que a colocou lá dentro. Tudo indica que foi mesmo uma situação manipulada", avisou Jenny.

"Fomos manipuladas. Eu, indiretamente, e a minha filha diretamente porque ela já estava sabendo de tudo que ia acontecer. Estou sofrendo. Estou sendo chamada de narcisista e de mãe má mãe, sofrendo ameaças, sem poder andar direito na rua, com medo, e tudo isso por causa de dinheiro?", comentou ela.