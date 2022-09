SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Steven Spielberg é o grande vencedor do Festival de Toronto de 2022. Os organizadores da 47ª edição de um dos mais importantes eventos do mundo cinematográfico distribuíram os prêmios neste domingo (18) e o People's Choice Award acabou ficando com o diretor americano, por "The Fabelmans".

"Acima de tudo, eu estou feliz por ter trazido este filme a Toronto. É o mais pessoal que eu já fiz e a recepção calorosa que recebi fez da minha primeira visita ao Festival de Toronto íntima e pessoal, bem como para toda a minha família 'Fabelmans'", disse Spielberg por meio de um comunicado.

"The Fabelmans" é um filme semi-autobiográfico, em que um menino dos Estados Unidos do pós-Segunda Guerra descobre seu amor pelos filmes. No elenco estão Paul Dano e Michelle Williams, que também foi aclamado por seu trabalho num papel próximo ao da mãe de Spielberg.

Agora, o longa praticamente assegura sua aparição no Oscar do ano que vem, já que Toronto é um dos principais termômetros para o prêmio mais cobiçado de Hollywood. Nos últimos dez anos, todos os recipientes do People's Choice Award foram indicados ao Oscar de melhor filme.

Toronto também anunciou que "Women Talking", de Sarah Polley, e "Glass Onion: Um Mistério Knives Out", sequência de Rian Johnson para "Entre Facas e Segredos", ficaram próximos do prêmio --numa espécie de segundo e terceiro lugares simbólicos.

Também foram premiados "Black Ice", de Hubert Davis, e "Weird: The Al Yankovic Story", de Eric Appel, nas seções de documentário e Midnight Madness, destinada a filmes mais experimentais, respectivamente. Entre os curtas, "Snow in September" foi o melhor e "Simo", o melhor canadense. A Federação Internacional de Críticos de Cinema premiou "A Gaza Weekend", de Basil Khalil.