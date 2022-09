SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de não estarem em casa, o cantor Justin Bieber e sua esposa, Hailey, devem ter levado um susto quando ficaram sabendo que um homem invadiu a mansão do casal em Los Angeles. Ambos estão curtindo férias fora da região.

Segundo informações do site TMZ, um homem foi avistado dentro da área de lazer do casarão do cantor canadense no último sábado (17). Assim, a polícia foi acionada e chegou a perseguir o invasor.

Foi um dos seguranças do artista que chamou os oficiais. Eles não conseguiram deter o homem que fugiu do local sem ser preso. Ele pulou um muro e acabou se embrenhando na vizinhança.

Na mesma região, artistas como o cantor Tim McGraw e a atriz e cantora Faith Hill já tiveram sua casa assaltada, assim como a atriz Lisa Vanderpump que viu seu carro ser roubado no mesmo condomínio.

Vale lembrar que em 2019, Bieber já havia levado um susto quando uma mulher bêbada invadiu o quarto dele de um hotel na Califórnia e acabou presa.