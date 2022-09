SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de ter sido ameaçado por Naldo, o funkeiro MC Créu registrou um boletim de ocorrência e contou os detalhes em sua rede social. Essa decisão foi tomada depois de Naldo dizer que invadiria a casa dele e o agrediria. Créu e Ellen Cardoso, a Moranguinho, esposa de Naldo, tiveram problemas expostos em A Fazenda 14 (Record).

"Fui orientado pelos meus advogados a fazer exatamente o que fiz. Primeira coisa: fui na delegacia, já fiz todos os registros que tinham que ser feitos. Essa semana ainda o indivíduo já recebe um papelzinho para dar explicações sobre o ocorrido", disse ele. Naldo também deverá ser processado por Créu.

Em curta participação no paiol do reality, Créu disse que não falava com Moranguinho havia dez anos e que ela teria falha de caráter grave. Ao não gostar de ouvir isso, Naldo foi às redes para fazer as ameaças.

"Se você falar mais um 'a' da minha mulher, eu vou dentro da sua casa te buscar. A minha mulher entrou na Fazenda porque eu deixei. Para ela fazer um desejo artístico, um sonho artístico. Não é por dinheiro, porque eu não preciso dessa por**", começou Naldo.

"Vou dentro da sua casa te buscar e vou te dar um pau. Estou te afirmando, não tem polícia, não tem o car****. Vou te buscar dentro da sua casa e vou te dar um pau porque você é mole", bradou.

Moranguinho também expôs os problemas que teve na época em que fazia parte do grupo do funkeiro para os outros peões. Na versão de Ellen, o então empresário colocou cláusulas contratuais de multas, caso ela não desse os créditos a ele em trabalhos extras, além de pagar um cachê muito baixo às dançarinas.