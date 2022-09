SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico e compositor Léo Benon fará show gratuito, na noite da próxima quinta (22), na Escola de Choro de São Paulo.

No repertório, o cavaquinista apresentará músicas autorais do seu álbum "Choros de Roda", além de clássicos de ícones do choro, como Waldir Azevedo, Portinho e Canhotinho.

A proposta, segundo ele, é promover uma autêntica roda de choro, com arranjos originais e arrojados.

Léo Benon será acompanhado pelos músicos Júnior Viégas (pandeiro), Juçara Dantas (violão), Nelsinho Serra (cavaco) e Dudu 7 Cordas (violão).

Além de solista e de já ter gravado com outros artistas, Léo Benon é mestre em música pela UnB (Universidade de Brasília) e é professor na Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello.

Depois da apresentação na capital paulista, ele faz show na sexta (23) no Espaço Núcleo Cupinzeiro, em Campinas.

A turnê Choros de Roda é realizada com o suporte do Programa Conexão Cultura Distrito Federal e do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.