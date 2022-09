RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O clima pegou fogo em Itapecerica da Serra, São Paulo, no início da tarde desta segunda-feira (19) com mais uma briga em A Fazenda 14. Tiago Ramos discutiu feio com Pelé Milflows após entender que o rapper estava jogando uma indireta. Os ânimos ficaram exaltados entre os dois peões e. por muito pouco, eles não se agrediram na área externa.

A confusão começou quando Pelé estava reunido na cozinha com outros peões e falou que não poderia brincar muito, porque tinha gente que iria reclamar. "Fica na sua, parceiro", disparou Tiago, ao ouvir o comentário, enquanto lavava a louça. "Eu nem toquei no seu nome, não falei com você", rebateu o rapper.

"Mas eu entendi que era pra mim. Se eu estiver perto, não fala comigo", pediu o ex-padrasto de Neymar. "Você vai fazer o quê?", provocou Milflows, que ao se levantar tropeçou provocando gargalhadas nos outros participantes. "Nada. Olha aí, todo mundo rindo da sua cara", respondeu Ramos.

"Sim! E eu estou ligando? Não, estou levando na esportiva. Eu não sou igual a você, otário, que leva tudo para o coração, brigando com um cara que só quis ser seu amigo desde o início ", soltou o rapper. "Amigo desse jeito? Que só zoa comigo", repreendeu Tiago e ainda completou: "Nunca te considerei um amigo".

Pelé não fica calado e avisa que vai votar no modelo na primeira Roça do reality rural da Record: "Você é um otário, **zão, já sei em quem vou votar." A discussão seguiu para o lado de fora da casa, mas o Playplus cortou a transmissão. Apesar disso, vazaram partes do áudio em que um manda o outro calar a boca e passear em outro lugar. Também é possível ouvir muita gritaria entre os outros peões para evitar uma troca de agressões físicas na atração comandada por Adriane Galisteu.