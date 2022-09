SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a proximidade da Copa do Mundo no Qatar, os álbuns e as figurinhas do torneio voltaram a circular com tudo por aí. E, como sempre ocorre a cada quatro anos, a tradição move colecionadores de todas as idades às bancas de jornal para buscar novos pacotinhos e faz com que um monte de gente passe a ter também pilhas e mais pilhas de repetidas.

Isso porque, para conseguir todas as 670 figurinhas, é impossível não ganhar junto centenas de estampas iguais. Segundo a Panini, a empresa responsável pela produção dos álbuns, a separação dos cromos nos pacotes é aleatória e não existem jogadores, escudos ou seleções mais raros do que outros ?mas não é o que diz o boca a boca nas ruas.

A solução para diminuir a montanha de repetidas é trocar as figurinhas.

Para facilitar essas trocas ?e, é claro, atrair o público?, museus, shoppings e até restaurantes organizam eventos temáticos. Alguns deles têm datas e horários restritos, enquanto outros funcionam durante todo o dia.

Confira a seguir cinco locais para a troca de figurinhas em São Paulo.

BUTECO DO JACQUIN

Após o sucesso do evento promovido pelo chef Erick Jacquin no início da semana, o Buteco do Jacquin vai organizar novas trocas de figurinhas nos dias 12, 19 e 26/10, sempre a partir das 17h30. Para participar do evento no restaurante do chef, que conta com a presença de Jacquin, é necessário fazer reserva.

Endereço: Av. Faria Lima 2.696, Jardim Europa, região oeste

Instagram: @butecodojacquin.

Quando: Dias 12, 19 e 26/10, a partir das 17h30.

Reservas em onne.link/butecodojacquin

MUSEU DO FUTEBOL

Como é tradição desde outras edições da competição, o Museu do Futebol recebe os colecionadores em seu espaço externo, em frente à bilheteria, para trocar figurinhas. Os eventos, já tradicionais na agenda paulistana, ocorrem aos sábados, das 9h30 às 15h30. A participação não é cobrada e não é necessário agendamento prévio. O local destaca que as trocas não são exclusivas para figurinhas de futebol ?colecionadores de álbuns com outras temáticas também são bem-vindos.

Endereço: Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu, região central,

Telefone: (11) 3664-3848.

Quando: Sáb.., das 9h30 às 15h30

PETRA BELAS ARTES

O cinema de rua recebe colecionadores para trocar figurinhas em alguns domingos, das 12h às 17h. O local promove a atividade em parceria com a Panini, com futebol de botão e "bate bafo", além da venda de exemplares do álbum e dos pacotinhos. O evento de setembro ocorreu neste domingo, dia 18, mas já estão confirmadas outras datas para outubro e novembro, em 16/10 e 13/11, no mesmo horário.

Endereço: R. da Consolação, 2.423, Consolação, região central

Telefone: (11) 2894-5781.

Quando: Dias 16/10 e 13/11, das 12h às 17h

SHOPPING SANTA CRUZ

No shopping, foram montados dois espaços destinados a trocas de figurinhas. Um fica localizado no piso L2, outro está no Piso Metrô. As trocas ocorrem durante todo o horário de funcionamento do centro de compras, sem a necessidade de agendamento.

Endereço: R. Domingos de Morais, 2.564, Vila Mariana, região sul

Telefone: (11) 3471-7981

Quando: Seg. a sáb., das 9h às 21h; dom. das 14h às 20h

SHOPPING PÁTIO PAULISTA

O shopping Pátio Paulista também destinou um espaço para a troca de figurinhas. Localizado no Piso Jardins, o local funciona todos os dias, das 12h às 20h. O Museu do Futebol cedeu ao shopping algumas placas com informações sobre o esporte, no estilo das encontradas na instituição. Apesar de ser gratuito, é necessário que os colecionadores retirem um cupom no aplicativo do estabelecimento para acessar o espaço.

Endereço: R. Treze de Maio, 1.947, Bela Vista, região central

Telefone (11) 3179-8505

Quando: Seg. a sáb., das 10h às 22h; e dom., das 14h às 20h