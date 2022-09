SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jade Picon, 20, não gostou quando foi perguntada sobre supostamente ter ficado com Xamã, 32, durante uma das noites do Rock in Rio, mas não ficaram mágoas com relação ao rapper. Tanto é que os dois vão trabalhar juntos em "Travessia" (Globo), que marcará a estreia de ambos em novelas.

Segundo divulgado pela emissora nesta terça-feira (20), o cantor vai aparecer como ele mesmo em uma sequência da trama de Gloria Perez. A personagem de Jade, Chiara, será uma das que que participam das cenas.

Além dela, vão interagir com Xamã os personagens Monteiro (Aílton Graça) e Julia (Nathália Falcão). O músico já gravou sua participação. Não há informação sobre se Jade usou sua influência de alguma forma para que o suposto ficante fizesse a participação na trama.

"Travessia", que tem direção artística de Mauro Mendonça Filho, tem previsão de estrear no próximo dia 10 na faixa das 21h, substituindo "Pantanal". A novela é protagonizada por Lucy Alves, Chay Suede e Romulo Estrela.

Xamã é atualmente um dos artistas brasileiros mais executados nas plataformas de música. Seu maior hit é "Malvadão 3", que era a mais ouvida do Spotify no começo deste ano.