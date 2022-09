RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Beiçola de "A Grande Família", Marcos Oliveira, 66, decidiu fazer uma rifa de um celular para conseguir pagar as suas despesas. No entanto, o ator desabafou sobre ter recebido comentários maldosos por ter decidido vender o aparelho telefônico. Há alguns anos, o ator enfrenta problemas financeiros e utiliza as redes sociais para pedir ajuda aos seguidores.

O ator contou que ganhou um telefone celular e resolveu criar a rifa para arrecadar dinheiro para as despesas pessoais e médicas. Há dois meses, ele passou por uma cirurgia na fístula da uretra. Além disso, Marcos enfrenta um tratamento em razão de um problema no intestino.

"Me ajudem comprando a rifa do celular zero e na caixa. Ele vai com todos os acessórios. A rifa tem [números de] 1 ao 300 disponíveis, sendo que dois números já foram vendidos", escreveu ele na legenda de uma publicação no Instagram.

"Essa ajuda será muito importante para mim, para os planos futuros para vocês meus fãs! Me ajudem a vender a rifa! O valor é R$ 50, e o celular vai toda na caixa. Chama no WhatsApp (21) 964899175. Se você quer ganhar e for morador do Rio de Janeiro, terei maior prazer de tomar um café com você e levar celular até você. É isso mesmo. Beiçola na sua casa!", continuou.

No entanto, a rifa não foi bem vista por alguns seguidores e, por essa razão, o ator desabafou sobre a arrecadação de dinheiro. "Eu sinceramente não sei porque as pessoas vêm falando tão mal da rifa, da marca do telefone, julgando e falando tantas coisas para me deixarem triste e para baixo. Eu ganhei o telefone do Felipe Peres para vender, justamente para eu não ficar apenas pedindo e pedindo. Até então isso não é vergonha, mas enfim, se você não tem condições de dar R$ 50, pode dar R$ 20. O importante é vocês participarem", ressaltou.

"Gente, peço que parem de falar ou fazer graça com a minha dor. Só eu sei o que eu estou passando. É muito dolorido ver certo tipo de comentários. Espero que ninguém da família de vocês passe por isso, essa fístula que eu tenho. Como isso dói. Eu, Marcos Oliveira, quero muito voltar a trabalhar. A caminhada é longa, mas a cura existe e já está em processo!", acrescentou.

Diversos seguidores comentaram na publicação, entre eles a colega de elenco de "A Grande Família", a atriz Guta Stresser. "Querido, você merece todo o respeito e amor, acolhimento em sua dor e muita gratidão por já ter dado a todos tanta alegria e satisfação com seu trabalho", disse ela.

Uma seguidora também comentou a respeito da rifa do ator. "Só acho que quem não quer compra ok, mas não façam comentários maldosos, por favor. Quem quiser é só comprar, quem não quiser ok, a gente ajuda de coração". "Você é um excelente profissional e espero que volte a trabalhar logo", desejou outra.