SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Viih Tube, 22, abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e começou a responder as dúvidas das pessoas a respeito de sua gravidez com o ex-BBB Eliezer, 32. Segundo ela, o chá de revelação do sexo da criança poderá ser feito antes do previsto.

"Só penso nisso, quero fazer logo. Quero comprar coisinhas, ter ideias. Inclusive, eu acho que vou fazer o chá revelação antes de conseguir descobrir o sexo pelo ultrassom. Hoje em dia você consegue descobrir com exame de sangue. Não aguento mais esperar", disse.

Os possíveis nomes ainda seguem em segredo por ela, mas Viih conta que já há alguns que são os preferidos do casal. "Fiz uma lista para ele [Eli], ele leu, escolheu e foi o mesmo nome que eu escolhi", contou ela.

Para a influenciadora, o parto deverá ser normal, mas uma cesária não está descartada. "Ainda não pensei muito a fundo, tenho tempo pela frente. Queria tentar ter parto normal. Mas se precisar ser cesária, tudo bem. Não vou ser menos mãe".

A gravidez dela não foi planejada. Viih diz que conseguiu a gestação por acaso mesmo tomando anticoncepcional. Apesar de tomar a medicação desde os 15 anos, ela afirma que pode ter acontecido no momento em que decidiu trocar a marca. "Foi inesperado, mas obviamente o amor vai ser o mesmo. Sempre quis ser mãe cedo".

A influenciadora também falou sobre dores que vinha sentindo ao manter relações sexuais com Eli. Foi isso o que a motivou a buscar por um médico. "O primeiro sintoma foi a cólica. [Depois] Enxaqueca, espinha. Pouco enjoo, não foi muito", disse.

Viih e Eliezer já até fizeram um perfil para a criança nas redes sociais chamado Baby Elitube. A página com apenas duas fotos já conta com mais de 500 mil seguidores.