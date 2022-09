RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Bocardi não segurou a emoção no "Bom Dia SP" (TV Globo) hoje desta quarta (21) ao comentar a morte do jornalista Wagner Vallim, que trabalhava como chefe de apuração no jornalismo da Globo. No desabafo, o apresentador falou que "pensa em desistir".

No fim do noticiário, o apresentador falou a respeito da morte do amigo, que surpreendeu os colegas de trabalho. "Não sei se vocês perceberam, mas não foi fácil para mim e não está sendo para minha equipe e os demais repórteres", lamentou.

"Quando eu falo sobe o nome desse time, é dessa forma que acontece, porque é quem faz o 'Bom Dia'. E aí, entre todos os nomes, tem esse, o de uma pessoa que não está mais com a gente: Wagner Vallim", continuou ele.

Bastante emocionado, Bocardi ainda contou sobre o último contato que teve com o amigo: "Ele pediu para tirar uma foto e disse: 'Rodrigo, você não desista, você nos representa. É a importância do 'Bom Dia São Paulo'. Sabe o que isso significa na vida de todos?'. E eu falava: 'Não dá, Valim, eu penso em desistir. É difícil'".

O apresentador do "Bom Dia SP" ainda falou da conversa entre os dois sobre a profissão. "Ele dizia que o jornalismo é coragem, me encorajando. Eu penso, muitas vezes, em desistir, e a palavra dele é insista, persista. Esse 'Bom Dia' vai continuar, a pedido do Valim", destacou. "Ele era o responsável pelo nosso setor de apuração. Fico emocionado porque foi onde eu comecei minha carreira, o primeiro degrau do jornalismo", completou.