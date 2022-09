SÃO PAULO, SP (FOLHPRESS) - A próxima edição do Lollapalooza acontece só em março do ano que vem, mas os ingressos para o público geral já começaram a ser vendidos nesta quarta. Por enquanto, só é possível comprar pacotes que dão acesso aos três dias de evento, a partir de R$ 2.140 --sem contar as taxas de conveniência que são cobradas para quem quiser comprar pelo site.

O Lollapalooza de 2023 vai ocorrer nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo do Interlagos, em São Paulo. O festival ainda não anunciou nenhuma das atrações que vai compor o line-up. A última edição sediou shows de Miley Cyrus, Doja Cat e A$ap Rocky.

Os ingressos são vendidos pelo site lollapaloozabr.com, ou na bilheteria do teatro Renault, que fica no número 411 da avenida Brigadeiro Luís Antônio, no bairro da República, em São Paulo.

Saiba, a seguir, quanto custa cada pacote.

LOLLA PASS

A partir de R$ 2.140, dá acesso aos três dias de festival

LOLLA COMFORT PASS

A partir de R$ 3.860, dá acesso aos três dias de festival e à área Lolla Comfort by Next

LOLLA LOUNGE PASS

A partir de R$ 1.800, dá acesso aos três dias de festival e à área Lolla Lounge by Vivo