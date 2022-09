SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de uma semana de poucos lançamentos nos cinemas paulistanos, a agenda cinéfila volta a ficar agitada nesta quinta-feira, dia 22. O destaque é a atriz americana Viola Davis, que até veio ao Brasil divulgar o blockbuster "A Mulher Rei".

Davis viajou ao país para lançar o filme protagonizado e produzido por ela, inspirado na história das Ajogie, guerreiras que protegiam o reino africano de Dahomey nos anos 1800. Na trama, ela vive a líder de um grupo de lutadoras formado apenas por mulheres negras.

Outra estreia aguardada é "Não se Preocupe, Querida", distopia dirigida pela atriz Olivia Wilde que chega às telas após uma série de polêmicas nos bastidores. Uma delas envolve o cantor Harry Styles, que atua no longa e foi acusado de cuspir em um dos colegas e de se promover a partir de causas LGBTQIA+. Já a protagonista, Florence Pugh, se recusou a participar de coletivas de imprensa ao lado do elenco.

Há ainda um certo esquenta para "Avatar 2", previsto para dezembro deste ano. Nesta semana, o primeiro longa da franquia de James Cameron retorna aos cinemas em versão remasterizada e com imagem em 4K, além de cenas inéditas. Lançado em 2009, o filme sobre um planeta habitado por seres de pele azul revolucionou o cinema 3D e se tornou a maior bilheteria de todos os tempos.

Alem dos títulos hollywoodianos, a semana é equilibrada com cinco lançamentos nacionais, que incluem produções infantis, dramas e uma biografia sobre como o empresário Eike Batista, que já foi eleito o sétimo homem mais rico do mundo, mas perdeu a sua fortuna.

Saiba mais sobre cada uma das estreias a seguir.

*

Acampamento Intergaláctico

O infantojuvenil, produzido pelo youtuber Ronaldo Souza, conhecido como Gato Galactico, brinca com ciência e música. Nele, Ronaldo e sua irmã viajam a um acampamento para se tornarem grandes inventores, mas lá descobrem que um alienígena malvado quer sabotar os seus planos.

Brasil, 2021. Direção: Fabricio Bittar. Com: Ronaldo Souza, Marianna Santos e Lucas Salles. Livre

Avatar

Após ficar paraplégico, o veterano da Marinha Jack Sully é enviado em um projeto para explorar Pandora, planeta onde vivem os Na?Vi, seres que têm pele azulada. Incapazes de respirar o ar do novo local, os humanos criam seres híbridos controlados por uma tecnologia que permite que seus pensamentos sejam aplicados no corpo do Avatar.

Estados Unidos, 2009. Direção: James Cameron. Com: Sam Worthington, Zoe Saldana e Sigourney Weaver. 12 anos

Cordialmente Teus

O paulistano Aimar Labaki faz sua estreia na direção de um longa-metragem e conta dez histórias paralelas, que se passam em diferentes momentos, entre 1550 e 2083. Em comum, elas retratam casos de violência, como a revolta de escravos em uma fazenda de café e o sequestro de um embaixador.

Brasil, 2021. Direção: Aimar Labaki. Com: Liz Reis, Marcos Breda e Agnes Zuliani. 16 anos

Desterro

Depois de passar por festivais de cinema no Canadá, Holanda, Taiwan e Áustria, o longa da cineasta carioca Maria Clara Escobar chega às salas paulistanas. A trama segue Laura, ume mulher de 30 e poucos anos que decide sair de casa e seguir uma jornada de autodescoberta sem rumo definido, mas que se vê obrigada a encontrar o caminho de volta para casa.

Brasil, 2020. Direção: Maria Clara Escobar. Com: Carla Kinzo, Otto Jr. e Barbara Colen. 12 anos

Eike - Tudo ou Nada

Baseado no livro homônimo da jornalista Malu Gaspar, a cinebiografia narra a ascensão e a queda do empresário Eike Batista, vivido aqui pelo ator Nelson Freitas. A história começa em 2006, quando Batista fundou uma petroleira para entrar na disputa pelo pré-sal, e segue até a sua prisão, cinco anos atrás, quando foi alvo de um desdobramento da Lava Jato.

Brasil, 2022. Direção: Andradina Azevedo e Dida Andrade. Com: Nelson Freitas, Carol Castro e Thelmo Fernandes. 12 anos

O Livro dos Prazeres

É inspirado no romance "Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres", de Clarice Lispector. A protagonista é Lóri, papel de Simone Spoladore, uma mulher solitária e melancólica que se divide entre o trabalho de professora do ensino fundamental e relacionamentos superficiais. Num acaso, ela conhece o professor argentino Ulisses, com quem aprende a amar.

Brasil, Argentina, 2021. Direção: Marcela Lordy. Com: Simone Spoladore, Javier Drolas e Felipe Rocha. 16 anos

A Mulher Rei

Protagonizado por Viola Davis, o épico de ação é ambientado no antigo reino de Daomé, onde hoje é o Benim, na África, no início do século 19. Ela interpreta Nanisca, líder das ahosi, um grupo de guerreiras formado apenas por mulheres. A general treina uma geração de novas recrutas e as prepara para proteger o reino, pois o rei vem sendo pressionado para acabar com sua participação no tráfico de escravos para as Américas.

Estados Unidos, Canadá, 2022. Direção: Gina Prince-Bythewood. Com: Viola Davis, Thuso Mbedu e Lashana Lynch. 16 anos

Não se Preocupe, Querida

O suspense é ambientado na década de 1950 em uma comunidade experimental utópica isolada no deserto. Jovens donas de casa passam os dias desfrutando do luxo do local e cuidando de seus maridos, enquanto eles trabalham em um projeto sigiloso, em uma vida aparentemente sem conflitos. Uma das mulheres começa a suspeitar que a empresa está escondendo segredos e questiona o que exatamente é feito no projeto.

Estados Unidos, 2022. Direção: Olivia Wilde. Com: Florence Pugh, Olivia Wilde e Harry Styles. 16 anos

O Perdão

Uma mulher descobre que seu marido foi condenado e executado por um crime que não cometeu. A viúva vai à Justiça reclamar do erro, enquanto um homem que diz ser amigo do morto surge para ajudá-la. As autoridades lhe pedem desculpas e oferecem uma compensação financeira, mas a honra do seu marido está em jogo. O drama iraniano foi indicado ao Urso de Ouro do Festival de Berlim do ano passado.

Irã, França, 2020. Direção: Maryam Moghadam e Behtash Sanaeeha. Com: Maryam Moghadam, Alireza Sani Far e Pouria Rahimi Sam.

O Segredo de Madeleine Collins

Exibido no Festival de Veneza do ano passado, o drama francês apresenta uma trama de mentiras ao acompanhar uma mulher que se divide entre a França e a Suíça em uma vida dupla, com dois amantes e filhos diferentes. Essa harmonia é quebrada quando seus segredos são revelados.

França, 2021. Direção: Antoine Barraud. Com: Virginie Efira, Quim Gutiérrez e Bruno Salomone. 14 anos