SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-instrutora de ioga do cantor Adam Levine, 43, afirmou que também recebeu um texto sedutor do líder do Maroon 5. Ela foi a quarta mulher a se manifestar nas redes sociais na terça-feira (20) sobre supostos flertes do cantor, que é casado com a modelo Behati Prinsloo, 34.

Alanna Zabel, que trabalhou com Levine de 2007 a 2010, afirmou nos stories do Instagram que ele falou para amigos que ela tinha "a melhor bunda da cidade e era fofa". A instrutora de ioga contou ainda que o cantor mandou uma mensagem dizendo: "Quero passar o dia com você nua".

Procurados pelo Page Six, os representantes de Levine não quiseram comentar.

Os supostos flertes surgem após o cantor negar que traiu a mulher Behati Prinsloo durante um ano com a modelo Sumner Stroh, 21. O vocalista do Maroon 5 admitiu que conversou com Stroh, mas afirmou que os dois nunca chegaram às vias de fato. "Muito está sendo dito sobre mim agora e eu quero esclarecer tudo", disse em comunicado publicado em suas redes sociais.

Na sequência, ele disse sua versão sobre o que teria ocorrido. "Usei um mau julgamento ao falar com qualquer pessoa que não fosse minha esposa em qualquer tipo de flerte", afirmou. "Eu não tive um caso, no entanto, cruzei a linha durante um período lamentável da minha vida. Em alguns momentos, isso se tornou impróprio."

Apesar de Levine negar as traições à esposa, outras duas mulheres publicaram mensagens nas redes sociais dizendo que receberam mensagens de flerte do cantor.

Uma mulher chamada Alyson Rosef postou a captura de telas com mensagens trocadas com o vocalista do Maroon 5 no TikTok e depois apagou. Ela disse que tem muito mais mensagens, mas decidiu não compartilhar porque não são apropriadas e ela não se sentiu à vontade para postar tudo.

Outra mulher, a comediante Maryka, compartilhou no stories do Instagram supostas mensagens do cantor e acrescentou a hashtag "expose Adam Levine". Um dos directs que ela atribui ao artista diz: "Agora estou obcecado por você". Ela respondeu de volta: "Cara, você não é casado?"