SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Tom Hardy, 42, conhecido por seus papéis em longas como "A Origem" (2010), "Mad Max: Fury Road" (2015) e "Venom" (2018) entrou num campeonato de jiu-jitsu na Inglaterra sem se identificar e venceu a competição.

O astro, que é faixa azul no esporte, deu seu nome de batismo no momento de se inscrever: Edward. Porém, quando as lutas começaram, muita gente percebeu de quem se tratava. O golpe derradeiro que deu a ele o título do UMAC Milton Keynes BJJ Open 2022 foi uma chave de braço no oponente.

Adversário na decisão de Hardy, o lutador Andy Leatherland elogiou a performance do ator ao Daily Mail. "Ao se posicionar, ele estava muito focado. A intensidade que ele levou a seus papeis no cinema, ele trouxe aqui. Ele não disse uma palavra. Durante a luta, não dava para não reparar que era ele, mas logo se tornou uma competição e eu cometi um erro", opinou.

Patrocinador do evento, Sean Rodborough disse à publicação que já sabia havia algumas semanas que o ator participaria, mas preferiu manter segredo, pois "não queriam que multidões aparecessem para distraí-lo do que ele estava fazendo".