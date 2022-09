SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Johnny Depp, 59, tem um novo amor após todo o imbróglio gerado pela separação de Amber Heard, 36. O ator americano está namorando a advogada britânica Joelle Rich, de acordo com o site americano Page Six.

Rich, inclusive, foi quem representou o artista na ação contra o tabloide britânico The Sun, a quem acusava de calúnia por retratá-lo como "espancador" da ex-mulher. A dupla pedia uma indenização milionária, mas perdeu a ação.

A advogada está em vias de se divorciar, embora já esteja separada do marido. Ela é mãe de dois filhos e atua em Londres. Apesar de não ter participado do julgamento do ator no caso de difamação envolvendo Heard, nos Estados Unidos, ela estava presente no tribunal.

Na época, ainda no começo do relacionamento, Depp e Rich teriam chegado a se encontrar discretamente em hotéis, segundo o Page Six. Representantes dos dois citados não foram encontrados pela publicação para comentar o assunto.

Antes de o namoro vir à tona, chegou-se a especular que o ator estivesse envolvido com Camille Vasquez, a advogada que ganhou o processo contra Heard. Na época, Vasquez negou a informação. Ela disse que se tratava de um rumor "sexista" e que isso seria "antiético".