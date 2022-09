FOLHAPRESS - Uruguaio, radicado na Espanha e apaixonado pela música brasileira, o cantor e compositor Jorge Drexler, 57, desembarca no Brasil para apresentar, no próximo sábado (24), às 21h, na Vibra São Paulo, o show de seu novo disco "Tinta y Tiempo", o 14º de estúdio.

O artista começou a compor em 1989, para lançar, em 1992, o seu primeiro disco, "La Luz Que Sabe Robar". Foi também em 1992 que Drexler formou-se em medicina na faculdade da República Oriental do Uruguai.

Suas composições foram gravadas por artistas como Shakira, Mercedes Sosa (1935-2009), Omara Portuondo e por brasileiros como Maria Rita, Zélia Duncan e Paulinho Moska. Entre suas músicas, "Al Otro Lado Del Río" ganhou o Oscar de melhor canção original para o filme "Diários de Motocicleta" (2004).

Essa foi a primeira vez que uma canção em língua espanhola, e a segunda em língua estrangeira, ganhou o Oscar de melhor canção original. Qualificando Drexler como um "desconhecido", e com receio de perder audiência, o cerimonial responsável pela produção da 77ª edição do Oscar decidiu apresentar o ator Antonio Banderas e o guitarrista Carlos Santana para interpretarem a canção, o que acabou gerando uma série de críticas na ocasião. Quando Drexler foi receber o prêmio, protestou cantando a canção à capela.

No show deste sábado, Drexler será acompanhado por Borja Barrueta (bateria), Meritxell Neddermann (teclados e vozes), Javier Calequi (guitarra e vozes), Carles "Campi" Campón (baixo e programação), Alana Sinkëy e Miryam Latrece (vozes). Além das novas composições, o espetáculo conta com clássicos dos álbuns anteriores do artista.

SHOW ?TINTA Y TIEMPO?

ARTISTA: Jorge Drexler

QUANDO: Sábado (24), às 21h

ONDE: Vibra São Paulo, av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida, São Paulo

QUANTO: De R$ 50 a R$ 180