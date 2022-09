SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adam Levine, 43, líder do Maroon 5 , tem sido alvo de críticas e memes no Twitter após ao menos três mulheres -uma delas sua ex-instrutora de ioga- revelarem que receberam mensagens de flerte do cantor nas redes sociais. Os supostos direct surgem após o cantor negar que traiu a mulher Behati Prinsloo, 34, durante um ano com a modelo Sumner Stroh, 21.

Um internauta comentou que é importante separar o artista da obra. "Apesar de achar ele [Levine] um canalha como pessoa, a música do Maroon 5 continua sendo muito pior. Trair a mulher grávida é terrível, mas é pela música da banda dele que deveria ser julgado em Haia."

Outro usuário do Twitter disse que as supostas traições de Levine a mulher confirmam que os homens não sentem culpa ou se arrependem de suas más ações até que as coisas venham à tona. "Enquanto isso, eles podem viver suas vidas tranquilas como se nada tivesse acontecido, apesar de terem ferrado com outra pessoa."

Um internauta criticou o cantor após a modelo Sumner Stroh revelar que ele queria colocar seu nome no filho. "Bicho imagina se o Adam Levine tivesse conseguido batizar o filho dele com o nome da amante e a esposa descobrisse depois, a criança já com sei lá uns três anos. Pouca coisa é mais sacana do que te obrigar a chamar seu filho pelo nome da amante."

Uma usuária da rede social ficou chocada ao saber que o cantor é casado com uma modelo da Victoria Secrets e que a traiu depois de oito anos de união e grávida do terceiro filho. "Três segundos depois disso eu soube que ele queria nomear a criança que ela está esperando com o nome de sua amante. Espere eu preciso de um minuto", escreveu ao lado do meme do personagem Caco, do Muppets, pensativo.

Outra pessoa compartilhou o meme de um homem em um tribunal e uma advogada lendo as acusações. "Adam Levine no tribunal de divórcio enquanto eles liam todos os seus directs [nas redes sociais]", escreveu. Enquanto outro postou a imagem de uma mulher cuspindo a bebida e a legenda: "Acabei de ver uma gay chamando o Adam Levine de Arthur Aguiar dos EUA."