RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Deolane Bezerra e Thomaz Costa tiveram uma discussão na tarde desta quinta-feira (22), em "A Fazenda 14" e os dois podem ter quebrado a aliança da dupla dentro de um grupo liderado pela advogada. A peoa não gostou de ver o colega de confinamento próximo de dois dos seus desafetos dentro de reality rural da Recordr: Deborah Albuquerque e Shayan. Ela acabou cobrando um posicionamento do ator.

"E aí, Thomaz Costa, amigo de Deborah? Você se vendeu por muito pouco", disse a advogada para Thomaz, que estava na sala e demorou para entender a situação. "Se vendeu?", questionou o ator e Deolane continuou provocando: "Pra Deborah. Por muito pouco. Pra ela te ajudar. Se vender não é só por dinheiro. É de ajuda também", explicou a peoa que ainda prosseguiu com a acusação: "Só pra te ajudar a cuidar do cavalo. E agora você fica falando bem dela porque ela te ajudou".

O ex-namorado de Larissa Manoela ficou irritado com a cobrança e perguntou se ele era obrigado a não falar com a Deborah. "Cada um faz o que quer aqui dentro. Você, eu já identifiquei faz uns dias... Você cria um negócio e aí você 'pula', pra ficar bem. É normal, é o jogo de cada um. Quando tem uma chance de falar de alguém, de desmascarar, você é o primeiro a ficar quietinho. As minhas brigas foram eu [a responsável]. Eu bato no peito. Só não fujo, depois", debochou a viúva de MC Kevin.

Thomaz, então, confrontou Deolane se ele já havia falado sobre Deborah. A participante admitiu que foi Lucas o responsável por repassar a história. "Mas, eu ouvi da briga do Shay, que foi séria, e você [ficou] fechando com a gente, querendo montar grupo, e depois: 'Ah, o Shay é legal'", justificou Deolane irritando ainda mais o ator, que resolveu sair da sala. Deolane Bezerra ainda mandou para Pétala Barreiros e Bia Miranda que não é uma pessoa de ficar passando a mão na cabeça de ninguém.