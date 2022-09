SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parte da Fashion Week de Milão, a passarela de primavera-verão da grife italiana Prada rolou nesta quinta-feira (22) e diversas estrelas estavam na primeira fileira para assistir à nova coleção. Uma delas era a premiada atriz brasileira Bruna Marquezine, que se prepara para fazer sua estreia no universo da Marvel.

Marquezine usou uma saia transparente, com uma minissaia por cima, além de uma camiseta branca mais tradicional -para completar o look, a atriz escolheu um blazer com detalhes de penas pretas.

Sentada logo em frente à passarela, outras celebridades internacionais, outras atrizes e algumas cantoras, sentaram ao lado da estrela brasileira -quem são elas?

"Bruna Marquezine, Lorde, Hunter Schafer, Sana (TWICE), Mei Nagano, Michaela Coel e Storm Reid prestigiando o desfile da Prada na Semana de Moda de Milão", listou o site Tracklist em legenda de foto que postou no Twitter.

Imediatamente do lado da atriz de Maldivas está a também atriz Mei Nagano. Nascida no Japão, Nagano já foi protagonista de diversos filmes e doramas (todos eles em japonês), como "Riding a Unicorn", lançado esse ano.

Storm Reid e Michaela Coel, ambas atrizes também, assistiram ao desfile na mesma fileira. Reid tem somente 19 anos e já participou de muitas obras do audiovisual, inclusive no papel da irmã mais nova de Zendaya na aclamada série "Euphoria". Coel, enquanto isso, protagonizou "I May Destroy You" da HBO e está no elenco do próximo filme do "Pantera Negra".

Na outra ponta do banco, estavam a cantora neo-zelandesa Lorde, que lançou seu álbum "Solar Power" no ano passado, e mostra seu novo look, de cabelo platinado, e a atriz Hunter Schafer, responsável por uma das personagens mais populares de "Euphoria", a Jules.

Na fila de celebridades também estava a estrela do k-pop Sana, parte do girlgroup TWICE. Japonesa, a cantora é uma das nove integrantes do grupo, que faz muito sucesso entre os fãs do gênero musical sul-coreano - com o último lançamento já acumulando 74 milhões de visualizações em menos de um mês.

Sana, além de Bruna Marquezine, é uma das celebridades mais comentadas após sua aparição no desfile de moda em Milão, inclusive devido aos gritos e aplausos que a cantora recebeu ao chegar no evento.