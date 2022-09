SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vídeo para uma campanha nas redes sociais com estrelas da música e da dramaturgia que pedem que as pessoas substituam seu voto em Jair Bolsonaro (PL) e o transfiram para Lula (PT) nas eleições para presidente em 2 de outubro foi editado e ganhou versões com a palavra "ladrão" e armas.

Apoiadores de Bolsonaro estão compartilhando ao menos duas versões editadas do vídeo com artistas segurando uma arma e com a palavra 'ladrão' quando eles fazem o L do candidato do PT. "Agora sim L de ladrão", escreveu uma apoiadora de Bolsonaro no Twitter.

"Até que enfim a classe artística deste país abriu os olhos... antes tarde do que nunca", escreveu outro perfil na rede social pedindo voto para Bolsonaro.

No vídeo original, que tem o refrão que diz "vira vira voto, vira vira vira", os artistas mudam um sinal de arma com a mão, uma referência a Bolsonaro, para um "L" de Lula. Na letra há um trecho que diz que cada voto virado é de "resistência e esperança". "Olhe pro futuro, dê um lápis e tire a arma da criança", diz outra parte.

Os cantores Caetano Veloso, Gal Costa, Arnaldo Antunes e Mart'nália e os atores Alinne Moraes, Cláudia Abreu, Zezé Polessa e Bruno Garcia são alguns dos famosos que podem ser vistos no no viral.

A campanha eleitoral segue quente entre os artistas. Muita gente já tem declarado para quem vai seu voto nas urnas. A favor de Lula estão ainda nomes como Juliette, Bianca Andrade e o ex-jogador Raí.

Em prol de Bolsonaro estão o ator Malvino Salvador, que saiu em defesa do candidato à reeleição ao participar do podcast "Cara a Tapa", os cantores Zezé di Camargo, Sérgio Reis, Gusttavo Lima e Latino e o ator Thiago Gagliasso.