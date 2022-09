SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A entrevista do candidato presidenciável Lula (PT) ao Programa do Ratinho (SBT), na noite de quinta-feira (22), virou meme. Um perfil nas redes sociais selecionou algumas partes mais engraçadas e compilou num único vídeo.

"Presi... é, é, Lula", disse Ratinho cometendo uma gafe. "Mas eu gosto de uma cachacinha", comentou o ex-presidente em outro trecho.

"Como é que você vai aumentar o salário mínimo?", indagou o apresentador. "Aumentando", respondeu o candidato num corte seco e editado.

Durante a entrevista no SBT, o petista fez um apelo para que as pessoas votem no dia 2 de outubro. A campanha do ex-presidente prepara uma ofensiva pelo voto útil e contra a abstenção, além de apostar na mobilização da militância nas ruas, para gerar uma onda decisiva na reta final da campanha presidencial.

Ainda na sabatina, Lula afirmou que foi um "golpe" o impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que "inventaram uma mentira contra ela" e que, depois disso, "desmontaram tudo". Também disse que Ciro Gomes (PDT) "está surtando".

Ele ainda usou seu tempo na emissora para criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL), seu principal adversário na corrida eleitoral e a quem se referiu como "chucro" e "ignorantão". Ele atacou a condução do governo federal durante a pandemia da Covid-19.