SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após uma breve separação, Sylvester Stallone e sua esposa Jennifer Flavin estão novamente juntos. De acordo com informações obtidas pela revista People com um representante do ator publicadas nesta sexta-feira (23), eles decidiram resolver as suas diferenças e se reconciliar.

"Eles decidiram se encontrar em casa, onde conversaram e conseguiram resolver as suas diferenças. Eles estão extremamente felizes", contou o representante.

Ainda segundo a revista, a suspensão do processo judicial do divórcio anunciada recentemente foi apresentada devido ao fato do casal estar procurando se acertar.

O astro já tinha levantado dúvidas acerca de uma possível reconciliação quando postou na última segunda-feira (19) em seu perfil do Instagram uma foto andando de mãos dadas junto com a ex-modelo, seguida da legenda "maravilhoso".

Quem havia entrado com o processo de divórcio fora Jennifer Flavin. Segundo ela, a relação estava "irremediavelmente quebrada" e Sylvester Stallone havia transferido bens conjugais, fato negado pelo ator.

Os dois estão casados há 25 anos e têm três filhas juntos: Sophia (26), Sistine (24) e Scarlet (20).