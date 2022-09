RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gal Costa suspendeu a turnê "As Várias Pontas de uma Estrela". A cantora precisou passar por uma cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita no início desta semana. A reportagem procurou a assessoria da artista para saber sobre a intervenção cirúrgica realizada na intérprete de "Baby", "Tigresa" e "Chuva de Prata" e ela foi confirmada.

"Informamos que a cantora Gal Costa sofreu um procedimento para retirada de nódulo na fossa nasal direita, e durante o período de recuperação estão suspensas suas apresentações, que voltam assim que liberadas pelo corpo médico responsável", diz, na íntegra, o comunicado assinado por Nilson Raman, tour manager de Gal Costa.

Há um ano, a cantora vem se e apresenta com a turnê "As Várias Pontas de uma Estrela". A última apresentação da cantora aconteceu no último sábado (17), durante o Coala Festival 2022, São Paulo. Ainda não existe uma previsão de quando Gal Costa irá retomar a sua agenda de shows.

A reportagem ainda questionou para assessoria sobre o estado de saúde de Gal e se ela já teria tido alta do hospital. Em uma troca de mensagem, a equipe da artista se limitou a responder que "no momento, não teria outras informações para serem passadas".