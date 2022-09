SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Sylvester Stallone, 76, e a esposa Jennifer Flavin, 54, estão juntos novamente. Eles se reconciliaram menos de um mês depois que a ex-modelo pediu o divórcio , disse um representante do ator ao Page Six, nesta sexta-feira (23).

A publicação confirmou que a ex-modelo pediu a suspensão do processo de divórcio que foi apresentado à Justiça enquanto tentava se acertar com o marido. "Eles decidiram se encontrar em casa, onde conversaram e puderam resolver suas diferenças. Eles estão extremamente felizes", disse o porta-voz.

Antes mesmo do anúncio oficial de reconciliação, o ator já havia dado pistas que tinha retomado o casamento de 25 anos com a ex-modelo ao postar uma foto de mãos dadas com Flavin em seu perfil no Instagram. Na legenda ele escreveu: "Maravilhoso".

Flavin havia entrado com o processo de divórcio, em 19 de agosto, em Palm Beach County, Flórida, e foi vista em seu anel de casamento logo depois. Quatro dias depois, Stallone apareceu encobrindo duas tatuagens que ele havia feito em homenagem a esposa.

O casal se casou em maio de 1997, quase 10 anos depois de se conhecerem em um restaurante. Eles têm três filhas: Sophia, 26, Sistine, 24, e Scarlet, 20.

O vencedor do Globo de Ouro foi casado anteriormente com Sasha Czack de 1974 a 1985 e Brigitte Nielsen de 1985 a 1987. Ele e Czack compartilharam os filhos Sage, que morreu em julho de 2012, e Seargeoh, 43.