SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e deputado federal Alexandre Frota (PSDB) compartilhou um vídeo irônico nas redes sociais mostrando os pontos turísticos de São Paulo para Tarcísio de Freitas (Republicanos). Candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, Freitas não soube dizer qual o seu local de votação, em entrevista à TV Vanguarda.

Frota inicia o vídeo em frente ao Masp, na avenida Paulista, um dos cartões postais de São Paulo. "Grande Tarcísio, carioca, gente boa. São Paulo recebe o Brasil de braços abertos, e você que chegou agora, seja bem-vindo. Eu vou te apresentar São Paulo", diz o deputado federal que também é carioca, mas mora em São Paulo há muitos anos.

Logo depois, Frota mostra inúmeros pontos turísticos da capital, como as avenidas Paulista e Faria Lima, Parque do Ibirapuera, bar Estadão, Mercado Municipal e o Estádio do Morumbi. "O aeroporto de Congonhas tem 's' no final", fala o deputado, que mostra um vídeo de Freitas chamando o aeroporto de "Congonha". Ironizando ainda mais o ex-candidato, Frota colocou anônimos falando o nome correto do aeroporto.

"Eu nunca vi você correndo aqui no Parque do Ibirapuera. Sabe onde fica? ", questiona o deputado no vídeo. Na tomada seguinte, ele mostra dois sanduíches famosos na capital: o lanche de pernil do bar Estadão e o lanche de mortadela do Mercado Municipal. "Você sabe onde é o Mercadão? Já experimentou o sanduíche de mortadela? Não sabe o que está perdendo", afirma Frota.

Em frente ao Estádio do Morumbi, o deputado ironiza Freitas ao dizer que não é a Gávea nem o Ninho do Urubu, no Rio. "É Morumbi, a casa do São Paulo. O campeonato paulista tem quatro grandes times: São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Aliás, você conhece as praias do litoral de São Paulo?", pergunta o deputado.

Depois, ele volta o tour para a rua Ipiranga, eternizada na música de Caetano Veloso. Mostra a Mooca , Bela Vista, a famosa rua Augusta e o Palácio dos Bandeirantes. "Eu vi que você não pagou um imposto para o estado de São Paulo. Aliás, o seu DDD é 011 e 061 e usou o endereço da sua cunhada como se fosse o seu lá em São José dos Campos", diz Frota, que termina o vídeo. "E assim eu vou Tarcisando".

Uma internauta comentou que a pergunta sobre o lanche de mortadela do Mercadão tem pegadinha. "Se o cara respondeu que sim, certeza que é turista. Quem é de São Paulo mesmo sabe que lanche de mortadela é só na casa da mortadela na São João", escreveu uma usuária do Twitter. "Paulista mesmo tem que comer o sanduíche grego na rua. Aquilo ali dá imunidade", escreveu um outro internauta.

"Eu não aguento o Frota mostrando São Paulo para o Tarcísio com esse sotaque inconfundível de carioca da gema", escreveu um usuário da rede social, que acrescentou um emoji rindo. "Mas acho que até o Frotinha manja mais que ele", respondeu outra pessoa. "Esse foi o melhor deboche até o momento dessa eleição. Parabéns, Frota!", escreveu uma internauta.