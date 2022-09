SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix revelou neste sábado (24) o primeiro trailer de "Depois do Universo", filme que estreia a carreira de atriz da cantora Giulia Be, 23. Nas imagens reveladas, Giulia aparece caracterizada como Nina, uma jovem pianista que espera por um transplante de rim e acaba desenvolvendo uma forte conexão com o médico Gabriel (Henry Zaga, de "13 Reasons Why" e "Os Novos Mutantes"). A estreia do longa está prevista para 27 de outubro.

"Quando vi o nome do filme em inglês ('Beyond the Universe'), entre tantos títulos grandes da Netflix no trailer do Tudum, confesso para vocês que chorei", afirma Giulia Be. Henrique Zaga completa: "Tem sido uma trajetória realmente muito bonita, desde a preparação até este momento, vendo a repercussão do longa às vésperas de ganhar o mundo".

O trailer foi revelado durante o Tudum, evento online da própria plataforma de streaming para apresentar em primeira mão trailers, cenas e anúncios exclusivos de mais de 120 produções. Para tanto, foram mobilizados mais de 200 atores que aparecem em uma série de vídeos pré-gravados e exibidos mundialmente, de maneira simultânea, em mais de 29 línguas.

Em entrevista concedida ao F5 em março, Giulia Be disse acreditar que o papel estava destinado a ser seu. "Acredito muito em Deus e no Universo, e essa personagem esteve muito conectada a mim. Meu número da sorte é o 13, e o número de candidato da Nina, quando recebi o roteiro e estava fazendo o teste, era o número 13", afirmou na época.

A artista, que também assina a música tema do filme, diz que superou diversos desafios ao longo das gravações, mas que "entrou de cabeça e com todo o coração" neste universo do cinema. "Sempre admirei a profissão de ator, de se colocar no lugar de outro ser humano e entender o que ele está sentindo. Eu amei essa experiência e viveria de novo sem nem pensar duas vezes. Mais do que cantora, me sinto uma contadora de histórias e atuar foi uma nova maneira que encontrei para isso".

O elenco de "Depois do Universo" ainda conta com João Miguel, Othon Bastos, Rita Assemany, Leo Bahia, Viviane Araújo, Isabel Fillardis e Denise Del Vecchio.

OUTRAS PRODUÇÕES BRASILEIRAS DA NETFLIX

A 2ª temporada de Casamento às Cegas Brasil também foi um dos destaques escolhidos para representar as produções brasileiras no evento deste sábado. A nova leva de episódios do reality show continuará com Camila Queiroz e Kleber Mendonça como o casal de apresentadores, e terá cenas gravadas em um hotel na Amazônia.

A brasileira Sheron Menezzes também entregou uma prévia do primeiro filme de ação brasileiro da Netflix, "Carga Máxima". As cenas mostram gravações de corridas de carro, tiroteio e ação, envolvendo a atriz e Thiago Martins.

"Estamos descobrindo um jeito muito legal de fazer filmes de ação; um jeito brasileiro. Queremos ver todos os gêneros feitos na nossa língua, com a nossa cultura, com os nossos tipos de conflitos: roubo, fugas, bandidos, caminhão, corrida...", diz Milhem Cortaz, que também está no filme.