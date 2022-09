SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Vara curta" entrou para os assuntos mais comentados do Twitter e rendeu memes após a senadora Soraya Thronicke (União Brasil) dizer para o presidente Jair Bolsonaro (PL) não cutucar a onça com "vara curta" no debate entre candidatos à Presidência no SBT, neste sábado (24).

"Não cutuque a onça com a sua vara curta. Respeito", disse a senadora a Bolsonaro arrancando risadas no estúdio. Soraya respondia a um direito de resposta após o presidente dizer que ela e Simone Tebet não votaram a favor da derrubada do veto do orçamento secreto.

Internautas associaram a afirmação da senadora a fala do presidente no 7 de setembro que disse que é "imbrochável". "Mas falar de vara curta para o inseguro "imbrochável" dói na alma dele...kkkkk É essa a questão!", disse um usuário da rede social. O deputado federal Alexandre Frota também comentou a fala da senadora: "Soraya acertou disse que Bolsonaro tem a vara curta."

O jornalista Guga Noblat comentou nas redes que Bolsonaro pediu direito de resposta para tudo, exceto para o vara curta. "Não cutuque a onça com sua vara curta", foi isso mesmo que ela disse ao Bolsonaro, produção?", disse o jornalista, acrescentando emoji rindo.

"Meninas, já sabem: se o pretendente a namorado de vocês de chamar 01, 02, 03 ou 04, corram, a vara é curta", comentou uma mulher sobre os filhos do presidente Bolsonaro. Outro internauta também debochou do presidente e filhos: "Bolsonaro corrupto e vara curta. Mas neste debate ficou a dúvida no ar que a candidata não esclareceu, quem tem a vara curta, Bolsonaro pai ou o filho?"