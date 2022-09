SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A confirmação neste domingo (25) da cantora Rihanna como atração principal do show do intervalo do Super Bowl de 2023 - evento televisivo mais assistido do ano nos Estados Unidos- entrou para os assuntos mais comentados do Twitter e rendeu memes.

Um internauta fez uma retrospectiva em vídeo de Rihanna cantando e dançando seus maiores sucessos ao longo dos anos e compartilhou no Twitter. "15 minutos é pouco para a apresentação da Rihanna no Super Bowl, teria que ter no mínimo 2 horas de duração."

Um fã comemorou a notícia postando um vídeo da cantora na rede social. "Saiu a notícia que o mundo acreditou e a gente nunca deixou de acreditar que ela voltaria e sim gente a Rihanna vai se apresentar no Super Bowl. Pode anotar aí que vai ser algo histórico!"

Outro usuário do Twitter postou um meme da jornalista Sandra Annenberg quando passou o comando do Jornal Hoje para Maju Coutinho. Na imagem, as duas se beijam e Maju agradece a Sandra por ocupar o comando do telejornal no lugar dela e comparou: "A Katy Perry passando o recorde de maior audiência do Super Bowl pra Rihanna.

Um fã compartilhou o trecho de um vídeo de Rihanna esperando começar o show de Katy Perry no Super Bowl 2015, que conquistou uma das maiores audiências dos shows do intervalo da NFL. "A Rihanna em 2015 assistindo o Super Bowl da Katy, saudades da amizade delas", escreveu o internauta na legenda do vídeo.