SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diretor de fotografia e sobrinho de Jean-Luc Godard, morto no início do mês, Paul Grivas divulgou imagens inéditas do tio. Com pouco mais de 40 segundos, vídeo publicado na plataforma Vimeo mostra o cineasta em casa e fumando charuto enquanto encara câmera.

As imagens são consideradas o último registro em vida de Godard, que morreu, aos 91 anos, por suicídio assistido, recurso legal na Suíça, o país onde o cineasta vivia.

O vídeo foi gravado pelo próprio Godard e é intitulado "Oh! Revoir", algo como "ver de novo" em francês e um trocadilho com "au revoir", adeus no mesmo idioma.

Sem divulgar a causa oficial da morte do diretor, de acordo com o relato de um familiar ao jornal francês Libération, Godard não estava doente, mas sim, muito cansado. Em 2014, durante entrevista no Festival de Cannes, o cineasta disse que não teria problemas em optar pelo suicídio assistido.

Godard foi um dos líderes da nouvelle vague francesa, movimento que consagrou uma revolução no cinema. Dentre suas obras estão "Acossado" e "Uma Mulher É uma mulher".