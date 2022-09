SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma entrevista dada pelo ex-BBB Eliezer na qual ele afirma que não pensa em morar na mesma casa com Viih Tube, grávida de um filho dele, tem dado o que falar. Tanto que a repercussão negativa fez com que ele tivesse um desentendimento público com outra famosa, a influenciadora Isa Scherer, mãe recente de gêmeos.

Ao GShow, Elizer contou que por enquanto não queria deixar sua casa para mudar para a de Viih nem ela quer deixar a dela para viver na dele. Mas, segundo Eli, muita gente, inclusive Isa, não conseguiu interpretar corretamente a declaração.

Eliezer rebateu a postagem de Isa que disse que ele não queria passar perrengue na madrugada. "Acredito que você não tenha ido atrás da matéria oficial, não tem problema, printei para quem comentou qualquer coisa ler também. A matéria diz sobre o presente e não sobre daqui há 9 meses. E somos claros quando usamos 'por enquanto'", respondeu.

Em outro momento, Eli foi mais enfático com Isa. "Antes de compartilhar qualquer post e dar uma opinião você poderia ler a entrevista completa ao invés de umas aspas porque você como pessoa pública com certeza sabe o que fazem por likes e comentários", escreveu.

A própria Viih o defendeu em suas redes sociais. "Eu vi o quanto ele ficou chateado com algumas pessoas falando mentiras ou, de uma forma totalmente errada, frases que ele e eu falamos. Gente, ele nunca descartou a possibilidade de morarmos juntos como tem sites e pessoas falando", começou.

"Quando o bebê vier, é óbvio que vamos morar juntos, que ele vai estar comigo aqui em todos os momentos. Isso é claro. A gente tem planos para depois que o bebê nascer, comprar uma casa juntos", afirmou.