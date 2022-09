SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Britney Spears, 40, fez mais um longo desabafo em suas redes sociais no qual lembrou a completa falta de privacidade nos 14 anos em que ficou sob tutela do pai. Segundo ela, os seguranças "me viam nua e tomar banho". Ela também afirma que todas as semanas a tiravam abruptamente da medicação normal e a drogavam com lítio.

"Eu gostaria de ver uma equipe de gerenciamento dizer para a Jennifer Lopez para passar pelo que eu passei. Sua família nunca permitiria isso. Realmente, 14 anos depois de ser humilhada, é muito tarde para isso", escreveu, antes de dizer que é muito difícil se render ao mundo do entretenimento.

"Depois de 14 anos [a família] me dizendo não para tudo o que eu queria. A pior parte foi a minha família me trancando naquele lugar por quatro meses sem carro", contou.

Embora ainda haja muita rusga de parte a parte, Britney Spears e o pai, Jamie Spears, 70, estariam dispostos a encerrar a disputa legal que existe desde que a cantora se livrou da tutela dele, a que era submetida desde 2008. Foi o que noticiou o site TMZ na última semana.

Na ação, o advogado de Britney, Mathew Rosengart, acusa Jamie e a empresa Tri Star Sports & Entertainment Group, que gerenciava os bens da cantora durante a tutela, de apropriação indevida de grandes quantias de dinheiro da artista, o que eles negam.

Segundo o TMZ, representantes de Jamie e da Tri Star chegaram a procurar Rosengart após o término da tutela, mas o advogado rejeitou qualquer tipo de acordo. Agora foi Rosengart quem os procurou para colocar fim ao processo. Para isso, no entanto, Jamie e a Tri Star teriam que pagar US$ 7 mi (R$ 37 mi).