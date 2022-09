SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O festival Primavera Sound divulgou nesta segunda (26) os detalhes do Primavera na Cidade, programação especial de shows nacionais espalhados em três locais da capital paulista entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro.

Essa programação nacional não está disponível para quem comprou os ingressos para apenas um dia de festival. Quem tiver a modalidade de ingressos Passaporte, que dá acesso aos shows dos dias 5 e 6 de novembro, tem a chance de assistir ao Primavera na Cidade ?mas ter o ingresso não é garantia de entrada.

Quem comprou o Passaporte receberá no dia 19 de outubro por e-mail um código intransferível. Esse código deve ser utilizado no dia seguinte, a partir do meio-dia, para reservar as apresentações de sua preferência no site oficial.

Cada pessoa pode reservar até cinco eventos do Primavera na Cidade, um por noite. Também só será possível reservar até duas entradas para cada local de apresentação; os shows vão acontecer no Cine Joia, na Audio e no Palácio das Convenções Anhembi.

Uma cota mínima dos ingressos será disponibilizada para quem não comprou o ingresso Passaporte. Clientes Cartão Elo contarão com pré-venda exclusiva nos dias 04 e 05 de outubro, a partir das 12h online e 13h na bilheteria oficial (Estádio do Morumbi - Av. Giovanni Gronchi 1866 - Morumbi, São Paulo - SP - Bilheteria 5 / Portão 5). O restante, interessados poderão adquirir os ingressos a partir do dia 06 de outubro, nos mesmos canais e horários.

Os preços serão os seguintes:

Cine Joia - de 31 de outubro (segunda-feira) a 4 de novembro (sexta-feira)

Meia entrada: R$ 120

Inteira: R$ 240

Audio - dias 3 (quinta-feira) e 4 (sexta-feira) de novembro

Pista - meia entrada: R$ 120

Pista - inteira: R$ 240

Mezanino - meia entrada: R$ 140

Mezanino - inteira: R$ 280

Palácio das Convenções do Anhembi - dia 3 (quinta-feira) de novembro:

Pista - meia entrada: R$ 120

Pista - inteira: R$ 240

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO SEPARADA POR DIA E LOCAL.*

CINE JOIA (PRAÇA CARLOS GOMES, 82 - SÉ):

31 de outubro, segunda-feira

ÀVUÀ

Benjamin Ferreira (DJ)

Cynthia Luz

Karen Francis

Tuyo

1 de novembro, terça-feira

Ana Frango Elétrico

BRVNKS

DEEKAPZ (DJ)

Gab Ferreira

VHOOR (DJ)

2 de novembro, quarta-feira

Brime!

Lord Apex x El Lif

Peroli (DJ)

Sidoka

Urias

3 de novembro, quinta-feira

Boogarins

Caroline Durante

Föllakzoid

Jup do Bairro

Valentina Luz (DJ)

4 de novembro, sexta-feira

Nyege Nyege vs. NAAFI Showcase

Teto Preto

AUDIO (AV. FRANCISCO MATARAZZO, 694):

3 de novembro, quinta-feira

Black Pantera

Crypta

Dead Fish

Molho Negro

Ratos de Porão

4 de novembro, sexta-feira

BAD GYAL

DJ MERCA BAE

FBC

MAC JULIA

Sangre Nueva (Python b2b Fiorentino b2b Kelman Duran)

PALÁCIO DAS CONVENÇÕES ANHEMBI (AV. OLAVO FONTOURA, 1209 - SANTANA):

3 de novembro, quinta-feira

AMAIA

Bebé

Céu

Juçara Marçal

Liniker

* Os horários e a ordem das apresentações ainda não foram divulgados