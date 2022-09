SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vídeo do cantor Caetano Veloso com slogan ("#TiraGomes") para tirar votos do candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) não é movimentação da equipe do artista. A gravação de Caetano falando "Brizola dizia que artista não dá voto, mas tira" já fazia parte do material que ele gravou para campanha de Lula (PT) quando anunciou voto.

"O Caetano gravou isso naquela primeira declaração que ele deu, dizendo que gostava muito do Ciro, mas, iria votar no Lula [...] o material bruto que o PT gravou tinha isso", revelou Paula Lavigne, esposa do cantor, à reportagem.

O vídeo, que tem se espalhado nas redes sociais hoje, faz referência ao ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola - também símbolo histórico do PDT ao lado de Ciro Gomes.

No entanto, o conteúdo não foi dedicado à mobilização de tirar votos de Ciro, uma vez que "já estava no material bruto, não foi ele [Caetano] que produziu não", contou Lavigne.

"Quando ele foi fazer o depoimento para a campanha do Lula, Caetano falou livremente, pode ser até que tenha mais coisas nesse material bruto".

Por mais que o artista não tenha planejado para que esse vídeo fosse utilizado diretamente com essa mensagem, isso não significa que não há apoio para a causa. A equipe do Caetano Veloso até retweetou o vídeo, publicado pelo perfil "Mídia Ninja".

"O máximo que a gente fez, não é nem Caetano, é a equipe, é que demos um retweet em quem postou o vídeo -mas, ele não está divulgando nada não. Caetano não tem nem celular", disse.

O vídeo tem sido espalhado em grandes páginas nas redes sociais, além de disseminado em grupos de WhatsApp.

Na última semana, em sabatina realizada em parceria do Estadão com a FAAP, o candidato Ciro Gomes, que foi apoiado por Caetano antes desse ano, criticou a mudança do artista, afirmando que esses só votam em Lula por "voto útil".

"A razão não é o Lula, nem a proposta do Lula nem o dia seguinte. É o voto Caetano Veloso, o voto Tico Santa Cruz, boas pessoas, mas que todos estão com a vida ganha", disse o político.